Sabato al via la 106^ edizione del Giro d'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023. Si parte dall'Abruzzo, gran finale a Roma con la passerella ai Fori Imperiali. Previsti 7 arrivi in salita, più di 70 km a cronometro e 51.000 di dislivello complessivo. Tra le grandi salite, il Gran Sasso d'Italia, le Tre Cime di Lavaredo e il Passo Giau. Ecco il percorso completo