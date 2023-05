Buon pomeriggio! È scattata da circa mezz'ora la sesta tappa del Giro d'Italia: la Napoli-Napoli di 162 km.

La corsa è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Il resoconto della tappa di ieri

Mercoledì Kaden Groves ha portato a casa il suo primo successo di tappa al Giro d'Italia in una frazione, la Atripalda-Salerno, segnata dalla pioggia e dalle cadute. Il corridore australiano era stato coinvolto proprio in una di queste quando mancavano poco più di 7 km all'arrivo, ma è stato capace di risalire in sella, rientrare su ciò che rimaneva del gruppo e battere in uno sprint serratissimo la maglia ciclamino Jonathan Milan. Giornata difficile per il campione del mondo, Remco Evenepoel, finito a terra una prima volta a inizio tappa a causa per il passaggio di un cane e successivamente a 2300 metri dal traguardo. La maglia rosa è rimasta sulle spalle di Andreas Leknessund, bravo a rientrare sulla testa della corsa dopo essere rimasto attardato a seguito della caduta avvenuta a 7 km dall'arrivo che ha coinvolto il vincitore di ieri.

LE CLASSIFICHE DEL GIRO

CLASSIFICA GENERALE

1) Andreas Leknessund (Team DSM)

2) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 28"

3) Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a 30"

4) João Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1'00"

5) Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 1'12"

CLASSIFICA DELLE MAGLIE

Maglia Rosa (leader della Classifica Generale): Andreas Leknessund (Team DSM)

Maglia Ciclamino (Classifica a Punti): Jonathan Milan (Bahrain - Victorious)

Maglia Azzurra (Gran Premio della Montagna): Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Maglia Bianca (Classifica Giovani): Andreas Leknessund (Team DSM), indossata da Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

Statistiche della tappa di ieri

4^ vittoria stagionale per Kaden Groves dopo la 4^ e 6^ tappa della Volta a Catalunya e la Volta Limburg Classic. E’ la sua prima vittoria al Giro.

40^ vittoria australiana al Giro, la seconda in questa edizione dopo Michael Matthews a Melfi.

Seconda maglia rosa per Andreas Leknessund, ora ad una lunghezza dal record per la Norvegia, detenuto da Knut Knudsen dal 1981.

Il percorso della 6^ tappa

Tappa molto mossa e articolata nell’intero percorso caratterizzata da numerosissime curve e saliscendi. Prima parte ad anello attorno al Vesuvio quasi ininterrottamente su strade cittadine con alcuni attraversamenti con ostacoli e tre passaggi a livello. Si scala in seguito il Valico di Chiunzi per scendere sulla costiera Amalfitana che viene percorsa fino a Sorrento. Segue un tratto finale interamente cittadino in un susseguirsi di centri abitati senza soluzione di continuità. Fondo stradale buono con lunghi tratti di pavé in porfido in stato discreto. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate.

Ultimi km

Ultimi 3 km con poche curve e una leggera salita su basolato seguita da 2 km perfettamente pianeggianti fino a via Caracciolo. Rettilineo d’arrivo di 900 m.

Orario partenza: 12:55

Orario d’arrivo: 17.00-17.30

Chi è la maglia rosa Andreas Leknessund

Andreas Leknessund (Tromsø, 21 maggio 1999) è un ciclista norvegese che corre per il Team DSM. Nel 2020 è stato campione europeo a cronometro Under-23. Lo scorso anno si è imposto nella 2ª tappa del Giro di Svizzera. E' la prima volta che indossa la maglia rosa. Prima di lui solo Knut Knudsen (2 tappe nel 1975 ed una nel 1981). Andreas Leknessund è stato leader in una gara italiana nel Giro del Friuli del 2020: vinse la tappa di Buja (il paese di Alessandro de Marchi e Jonathan Milan) e vinse poi la classifica finale.

