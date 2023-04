Giro 2023, gli iscritti: sarà Evenepoel vs Roglic

Ufficiali i 178 corridori iscritti al Giro d'Italia 2023 che scatterà sabato 6 maggio dall'Abruzzo. Confermata la presenza del campione del mondo Remco Evenepoel e di Primoz Roglic, favoriti per la vittoria finale. Lotterà per la Maglia Rosa anche Damiano Caruso, secondo nel 2021. Per le volate riflettori puntati su Mark Cavendish, nelle cronometro Ganna sfiderà Tobias Foss. L'elenco completo degli iscritti alla Corsa Rosa

GIRO D'ITALIA 2023, IL PERCORSO