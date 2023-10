In occasione del Festival dello Sport di Trento, il ciclista sloveno racconta le sue emozioni per la vittoria del Giro d'Italia 2023: "Ho guidato spesso vicino a Monte Bodone, mi è tornato in mente quanto era dura correre lì". Fissa anche l'obiettivo per il futuro: "Giro e Tour de France 2024? Vederemo e valuteremo la miglior preparazione"