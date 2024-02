Marco Velo e Davide Cassani ricordano le imprese di Pantani al Tour de France 2000 sul Mont Ventoux e a Courchevel. "Marco soffriva la presenza di Armstrong - ammette Velo - Nella tappa di Courchevel si sentiva molto insicuro, non voleva che noi facessimo il passo per provare a ridurre il distacco della fuga". E Cassani svela un aneddoto sulla diretta tv anticipata di un'ora per l'attacco di Pantani nella tappa di Morzine

PANTANI PER SEMPRE: LO SPECIALE