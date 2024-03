Ciccone torna ad allenarsi ma niente Giro d'Italia

Giulio Ciccone non sarà al via del Giro d’Italia 2024. A comunicarlo è stata la Lidl-Trek, in seguito all'intervento chirurgico per la rimozione di una ciste lo scorso febbraio. La maglia a pois dell'ultimo Tour de France è tornato ad allenarsi, ma nel suo programma stagionale non ci sarà la partecipazione alla Corsa Rosa. Una decisione presa di comune accordo col suo team. "Sfortunatamente, raggiungere la forma ideale nei tempi necessari per fare classifica o, almeno, per essere fra i grandi protagonisti del Giro, non è in linea con la delicatezza di questa fase di recupero – queste le parole della Lidl-Trek – Considerato il lungo periodo di inattività e la necessità di riprendere gradualmente ad allenarsi per evitare nuovi problemi, è stato deciso di spostare gli obiettivi di Ciccone più in là nell’arco della stagione". Probabile che Ciccone tornerà a gareggiare nel mese di maggio. Ad aprile verrà definito il suo nuovo calendario agonistico.