Longo Borghini a Sky: "Una soddisfazione enorme"

Elisa Longo Borghini è intervenuta in diretta a Sky Sport 24 dopo aver vinto in volata l'edizione 2024 del Giro delle Fiandre femminile, battendo la polacca Niewiadoma e l'olandese Shirin van Anrooi. Per l'azzurra si tratta del secondo trionfo nella corsa belga dopo quello del 2015: "La differenza è nella consapevolezza, la prima volta ero una ragazzina. Le Fiandre sono un terridorio ispido, c'è molta soddisfazione: tutti i piani sono andati per il meglio"

IL TRIONFO 9 ANNI DOPO IL PRIMO SUCCESSO