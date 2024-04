Domani la Parigi-Roubaix LIVE su Eurosport

Domenica 7 aprile appuntamento con la 121^ edizione della Parigi Roubaix, la classica monumento conosciuta come Inferno del Nord e terzo appuntamento stagionale dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Occhi puntati sull'olandese Mathieu van der Poel, campione in carica e grande favorito per il bis dopo la vittoria del Fiandre una settimana fa. La corsa è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky, dalle 11

Parigi Roubaix 2024: percorso e favoriti

La corsa francese quest'anno è lunga quasi 260 chilometri (259,9) ed è caratterizzata da 55,7 chilometri di pavè, in entrambi i casi si tratta di un record storico per la competizione. La partenza come al solito è fissata da Compiegne con arrivo nel famoso velodromo di Roubaix. I tratti di pavè sono 29, gli stessi dello scorso anno, ma con il reinserimento di Viesly-Briastre e Capelle-Ruesnes all'inizio del percorso. Grande attesa come al solito per il passaggio nella foresta di Arenberg, quest'anno modificato all'inizio con l'introduzione di una chicane. La modifica ha l'obiettivo di rallentare l'andatura dei ciclisti prima del tratto di pavè, ma è stata criticata da alcuni di essi, in primis dal favorito Mathieu van der Poel. L'olandese ha vinto la corsa nel 2023, ha vinto il Giro delle Fiandre una settimana fa e punta a una storica doppietta Fiandre-Roubaix assente dal 2013, anno in cui riuscì allo svizzero Fabian Cancellara. Il compagno di squadra alla Alpecin, Jasper Philipsen, e Mads Pedersen della Lidl-Trek possono infastidirlo. Tra gli italiani le speranze sono Jonathan Milan, Alberto Bettiol e Luca Mozzato, secondo al Fiandre.