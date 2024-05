La terza frazione scatterà lunedì da Novara e arriverà a Fossano dopo 166 km. In maglia rosa Tadej Pogacar, grazie alla vittoria di domenica sul Santuario di Oropa. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky

Dove seguire il Giro d'Italia



Tutta la Corsa Rosa sarà trasmessa in diretta integrale da Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. La partenza da Novara è fissata per le 13:10, con arrivo previsto tra le 17:02 e le 17:22. La tappa si potrà seguire anche su Sky Go e su NOW.