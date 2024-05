Si sale sulle alpi: la tappa da Manerba a Livigno

Dopo la cronometro, ci pensa il ritorno delle Alpi a sparigliare le carte del Giro 107. Tappone di 220 chilometri da Manerba del Garda a Livigno, con arrivo in salita a 2385 metri di altezza e cinque Gran Premi della Montagna, di cui tre di prima categoria. Pogacar offrirà un altro numero dei suoi o qualcuno degli avversari proverà a metterlo in difficoltà? Il Giro è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky

Dopo l'assaggio di Oropa nella seconda tappa, tornano le Alpi come sempre nella terza settimana del Giro per decidere l'esito della corsa. C'è la chance che Pogacar dia altro spettacolo e provi a chiudere la pratica della vittoria generale quanto prima, ma non è escluso che le altre squadre provino ora a metterlo in difficoltà sul serio per testare la sua resistenza e quella della sua squadra, la UAE Emirates. La lotta per le altre posizioni in top 10 inoltre resta apertissima, qualora la prima dovesse essere ulteriormente blindata dallo sloveno.