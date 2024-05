Percorso non piatto come quello della 13^ frazione, Riccione-Cento, ma che di certo non presenta insidie. Nessun GPM e soprattutto un tratto finale di 8 chilometri particolarmente adatto per aumentare i giri del motore. Tanta attesa per Filippo Ganna, secondo a Perugia solo per la straordinaria prova di Pogacar sulla salita finale. Lo sloveno può dire di nuovo la sua per la vittoria di tappa, anche se senza ascese il percorso sembra meno adatto a lui. Si potrebbe accontentare di aumentare il vantaggio sugli inseguitori: Geraint Thomas a parte, è difficile che altri possano rosicchiargli secondi o minuti a cronometro