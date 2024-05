Al quarto giorno la corsa rosa esce dal Piemonte e approda in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona. Sulla carta potrebbe essere un'altra frazione adatta a un arrivo in volata, ma il GPM di 3^ categoria di Colle del Melogno e i successivi tratti in discesa potrebbero stimolare attacchi da lontano. Dei 190 km del percorso, gli ultimi 60 si prannunciano i più tranquilli ma con lo strappo di Capo Mele

Addio Piemonte. La carovana del Giro d'Italia si sposta in Liguria nella quarta tappa tra Acqui Terme (Alessandria) e Andora (Savona). 190 km affrontati inizialmente con una leggera pendenza, per poi misurarsi con il Gran Premio della Montagna di terza categoria di Colle del Melogno ai 1028 metri di altezza. Successivamente, lunga discesa fino a Savona e ultimi 60 chilometri abbastanza pianeggianti, con qualche insidia finale come lo strappo di Capo Mele. Tappa abbordabile per i velocisti, anche se Pogacar e Thomas hanno oggi dimostrato come il più scontato degli arrivi in volata possa essere messo in discussione in ogni momento.