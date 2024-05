8^ tappa LIVE: si sale sulle montagne d'Abruzzo

Tadej Pogacar ieri ha vinto la sua seconda tappa in questo Giro d'Italia, dominando la cronometro Foligno-Perugia davanti a un ottimo Filippo Ganna, battuto solo dalla prova di forza dello sloveno sulla salita finale. Brilla anche Antonio Tiberi, sesto e con tredici posizioni recuperate in classifica. Male invece Geraint Thomas, ora terzo in generale dietro a Martinez e a quasi 3 minuti dallo sloveno. QUI IL RACCONTO DELLA 7^ TAPPA