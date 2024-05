Presentazione della 9^ tappa: da Avezzano a Napoli

Dopo l'impegnativissimo arrivo in salita a Prati di Tivo, il Giro d'Italia rifiata scendendo a Napoli, terzo capoluogo di regione toccato dalla corsa dopo Torino e Genova. La prospettiva è quella di un suggestivo arrivo in volata alla Rotonda Diaz, punto panoramico del lungomare Caracciolo. Occasione per i velocisti, in primis per Jonathan Milan , già vincitore di una tappa e leader della classifica a punti. Una ghiotta occasione per mettere in sicurezza la maglia ciclamino. La maglia rosa Tadej Pogacar invece non dovrebbe correre rischi.

Il percorso con un solo GPM

Dai 725 metri sul livello del mare di Avezzano ai 3 di Napoli: una progressiva discesa senza particolari ostacoli: parziale eccezione è il GPM di 4^ categoria del Monte Procida, che non dovrebbe però pregiudicare l'arrivo di gruppo. In una tappa simile bisogna prestare attenzione anche ai traguardi volanti: sono posizionati a Mondragone (in ballo punti per la maglia ciclamino) e a Bacoli (in palio secondi di abbuono validi per la classifica generale). L'InterGiro invece è in programma a Giuliano in Campania, al km 178. Partenza fissata per le 12:15 e orario di arrivo previsto per le 17:30. Il Giro d'Italia è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky, disponibile anche in streaming su NOW e sul servizio Sky Go.