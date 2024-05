Giro d'Italia, la 10^ tappa in diretta live

Dopo il giorno di riposo, il Giro riprende la sua marcia: partenza da Pompei e arrivo in salita a Cusano Mutri (Bocca della Selva) dopo 142 km. In maglia rosa sempre Tadej Pogacar, assoluto dominatore della prima settimana con tre successi di tappa. La corsa è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, su Sky Go e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

