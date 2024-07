La presentazione e l'altimetria della 6^ tappa

Dopo l'arrivo odierno a Saint-Vulbas, i velocisti si preparano a un nuovo traguardo in volata a Dijon, al termine di una tappa quasi completamente piatta con un solo GPM di quarta categoria all'inizio, al km 10. La maglia gialla Tadej Pogacar non dovrebbe correre rischi. Il Tour de France è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky

Altimetria della tappa

Ci sono appena 12 metri di dislivello tra partenza e destinazione, con l'unico guizzo del Col du Bois Clair al km 10 (altitudine di 396 metri, 1,6 km in salita con pendenza media del 6%, GPM di quarta categoria). Per il resto nessuna insidia da affrontare, con un solo traguardo volante in quel di Cormatin. Una vera e propria "tappa di trasferimento" per permettere alla carovana di proseguire il suo giro della Francia e avvicinarsi alle zone che decideranno l'esito della corsa. Pogacar è destinato a mantenere almeno per un altro giorno la sua maglia gialla. Sarà invece sfida aperta per quella verde, riservata al migliore della classifica a punti. Start fissato per le 13:35, conclusione prevista invece alle 17:19. Il Tour de France è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky.