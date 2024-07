La sfida tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard entra nel vivo più che mai: venerdì è il giorno della cronometro al Tour de France e l'esito della prova individuale potrebbe avere un forte impatto sulla classifica generale, comandata dallo sloveno con 45" di vantaggio sul belga e 50" sul campione in carica danese. Partenza da Nuits-Saint-Georges e arrivo a Gevrey-Chambertin dopo 25.7 km e 300 metri di dislivello, con un solo tratto in salita (il Côte de Curtil-Vergy 1,6 km al 6,1%) nella parte centrale del percorso. È la prima delle due crono previste in questa Grande Boucle: la seconda è in programma all'ultima tappa, il 21 luglio, da Monaco a Nizza.