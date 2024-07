Giro Austria, passerella di cordoglio per Drege

Dopo la tragica morte del 25enne norvegese per una caduta in discesa, gli organizzatori del Giro d'Austria hanno deciso di annullare la frazione conclusiva e di organizzare invece una passerella di cordoglio per Drege

Il 73° Giro d'Austria oggi si concluderà con una passerella di cordoglio in ricordo

del norvegese Andrè Drege morto ieri a 25 anni ad Heiligenblut durante la discesa dal Grossglockner. La decisione è stata presa questa mattina a Kufstein. Alle ore 10,15 nella cittadina austriaca nei pressi del confine con la Germania è stato rispettato un minuto di silenzio e successivamente i corridori saranno portati in auto fino a Tulfes dove alle ore 13,30 inizierà la tappa in memoria di Andrè lunga dieci chilometri fino ad Innsbruck-Igls ai piedi del Patscherkofel. "D'accordo con i direttori sportivi e i corridori, abbiamo deciso di non correre la tappa finale ma al suo posto di organizzare una passerella di cordoglio neutralizzata in memoria di Andrè Drege - ha detto il direttore della corsa, Thomas Pupp- Questa passerella e' il desiderio del padre di Andrè, dei suoi compagni di squadra e del suo team. Tutti noi siamo devastati da questo tragico incidente e le nostre preghiere sono per la famiglia di Andrè, per chi gli voleva bene e per la sua squadra Coop-Repsol, in questo momento estremamente difficile". Con la cancellazione della quinta e ultima tappa, il Giro d'Austria è stata vinto da Diego Ulissi davanti a Brandon Rivera e Magnus Sheffield.