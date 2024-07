13^ tappa: si ritira Roglic dopo la caduta di ieri

Il Tour perde uno dei suoi protagonisti: Primoz Roglic si ritira dopo la caduta di ieri. Dopo la terza vittoria allo sprint di Girmay in questa Grande Boucle, gli sprinter devono ancora affilare le ruote per un ulteriore arrivo in gruppo. I 165 chilometri da Agen a Pau sono movimentati ma poco impegnativi, con solo un paio di GPM finali di quarta categoria. Il Tour è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky

