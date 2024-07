Ecco i Pirenei: la presentazione della 14^ tappa

Si fa sul serio. Dopo l'arrivo in volata a Pau, si parte dalla capitale del Bearn per una tappa durissima che prevede la salita sul Tourmalet, una delle cime storiche della Grande Boucle, e l'arrivo in salita a Pla d'Adet. Nel mezzo, anche la scalata all'Hourquette c'Ancizan. Sarà ancora duello Pogacar-Vingegaard? Lo scorso anno scrissero già la storia. Il Tour è in esclusiva su Eurosport, canale 210 di Sky

