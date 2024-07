Ancora un tappone pirenaico al Tour, durissimo, scelto per celebrare il 14 luglio , giorno della Festa nazionale francese. La 15^ frazione scatterà da Loudenvielle (Occitania) e arriverà nella località sciistica di Plateau de Beille dopo 197,7 km e cinque 'giganti' da scalare: quattro di 1^ categoria e l'ascesa finale classificata come Hors Catégorie , per un totale di 4.800 metri di dislivello. Sarà la rivincita di Vingegaard dopo la 'lezione' subita da Pogacar sul Pla d'Adet?

Prima 'fatica' subito dopo la partenza: il Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8% di pendenza media). Discesa (con il traguardo volante di Marignac al km 37) e doppia salita: Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8%) e Col du Portet d'Aspet (4,3 km al 9,6%). Un po' di respiro per una cinquantina di chilometri in pianura prima del Col d'Agnès (10 km all'8,2%), lo strappo di Port de Lers e il gran finale a Plateau de Beille , a 1.780 metri s.l.m. (15,8 km al 7,9%).

Per la settima volta il Tour sbarcherà a Plateau de Beille: indimenticabile la vittoria di Marco Pantani (1998), poi successi di Alberto Contador (2007), Jelle Vanendert (2011), Joaquim Rodríguez (2015). Cancellati per doping quelli di Lance Armstrong (2002 e 2004).

Dove seguire il Tour de France



Tutta la corsa è trasmessa in diretta integrale da Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. La partenza da Loudenvielle è fissata per le ore 12:05, con arrivo previsto intorno alle 17:30. La tappa si potrà seguire anche su Sky Go e su NOW.