Si sale a Isola 2000: presentazione 19^ tappa

Arrivano le tappe che decideranno l'esito dell'edizione 111 della Grande Boucle. 144,6 chilometri con tre salite impegnativissime, due Hors Categorie e quella finale di prima categoria al traguardo di Isola 2000, a oltre 2mila metri di altezza. Pogacar potrebbe mettere il punto esclamativo sulla sua storica doppietta Giro-Tour, per Vingegaard ed Evenepoel ultime possibilità di riapire la contesa. Il Tour è in diretta su Eurosport, canale 210 e 211 di Sky

L'altimetria della 19^ tappa

57 chilometri da percorrere su tre ascese dalla difficoltà estrema: si parte dal Col de Vars (Hors Categorie da 18,8 km con pendenza media del 5,7%), per poi proseguire sulla Cime de la Bonette (Hors Categorie da 22,9 km con il 6,9%) e chiudere con il traguardo in salita di Isola 2000 (1^categoria da 16,1 km con il 7,1%). Probabile che il gruppo arrivi compatto al traguardo intermedio di Guillestre (al km 21) e che da lì inizino ad aprirsi le danze. Non è esclusa una nuova fuga da lontano, ma la sensazione è che il banco possa saltare presto, già sulla Bonnette, anche per gli uomini di classifica. Dopotutto Vingegaard ed Evenepoel hanno rispettivamente più di 3 e di 5 minuti da recuperare a Pogacar e per non lasciare nulla di intentato bisognerà inventarsi qualcosa.