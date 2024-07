21^ tappa: crono a Nizza e passerella per Pogacar

Ampiamente già deciso il podio del Tour de France, con il trionfatore Pogacar davanti a Vingegaard ed Evenepoel, l'ultima frazione è una cronometro di nemmeno 34 chilometri da Monaco a Nizza, insolito finale per evitare la concomitanza con le Olimpiadi a Parigi. Una passerella di gran classe per un'edizione memorabile dalle fattezze slovene

L'epilogo del Tour de France non riserverà sorprese, se non per l'insolito arrivo a Nizza per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi a Parigi. Un aspetto metabolizzato però da molto tempo, così come la vittoria della corsa di Tadej Pogacar. Lo sloveno era il favorito della vigilia, ha preso la maglia gialla già nella prima settimana e l'ha indossata con brillantezza sempre, arrivando a vincere cinque tappe. Chissà che non possa arrivare anche la sesta.