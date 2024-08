Vuelta, Roglic vince 8^ tappa. O'Connor perde 56''

Primoz Roglic inizia da Cazorla la sua rimonta sul leader della classifica generale, Ben O'Connor. Il corridore sloveno della Bora ha conquistato l'ottava tappa della Vuelta, 159 km con partenza da Ubeda e arrivo in salita, precedendo in uno sprint ristretto Enric Mas. Terzo a 14 secondi Mikel Landa, 4° il nostro Antonio Tiberi. Roglic ha recuperato quasi un minuto in classifica generale a O'Connor, arrivato 17° a 46 secondi dal vincitore. L'australiano della Decathlon AG2R La Mondiale resta comunque leader, con 3'49'' di vantaggio proprio su Roglic. 4° Tiberi, a cinque minuti di distacco dall'attuale maglia rossa. Domenica 25 agosto si prosegue con la nona frazione, da Motril a Granada di 178 km. Non si arriva in salita, ma è una delle tappe più dure della corsa con tre salite di prima categoria e una lunga discesa verso il traguardo. Potrebbe essere un'altra occasione per Roglic di ridurre il gap dalla vetta della generale.