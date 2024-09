Carapaz salta il Mondiale per motivi familiari

Il campione olimpico di Tokyo Richard Carapaz non parteciperà alla prova in linea del Mondiale di Zurigo 2024. Lo ha comunicato lo stesso corridore attraverso i suoi canali social, spiegando di essere dovuto rientrare in Ecuador nei giorni scorsier stare vicino alla figlia, operata d’urgenza: "Di fronte a questa emergenza familiare, non ho potuto allenarmi per alcuni giorni e la mia condizione non è al livello di quel che merita l’Ecuador, fisicamente e anche mentalmente"