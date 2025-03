Fascino, fatica e fiducia: lunedì 10 marzo scatta la 60^ edizione della Tirreno-Adriatico, una sorta di ‘coast to coast’ del ciclismo all’italiana, viatico fondamentale in vista della Sanremo. Una corsa entrata di diritto nella storia del ciclismo grazie a un albo d’oro da far invidia al Tour de France: dal recordman De Vlaeminck a Moser-Saronni, fino ai più recenti Nibali, Roglic, Pogacar e Vingegaard. Anche se non sono mancate sorprese e meteore…