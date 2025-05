'Una sfida oltre la malattia per infrangere ogni ostacolo - Il Brigante in Handbike' è un viaggio sociale nato da un'idea di Salvatore Cristiano Misasi, un ragazzo che convive con la tetra paresi spastica. Il giovane percorrerà 545 km in handbike, attraversando la Calabria da nord a sud. "Con questo viaggio mi piacerebbe far capire che se le barriere architettoniche venissero abbattute, almeno in parte, non ci sarebbe nessuna differenza sociale"

Nel momento in cui Salvatore Cristiano Misasi, ragazzo calabrese che sin dall'infanzia convive con la tetra paresi spastica, si è imbattuto in una brochure che raccontava dell'esistenza di un percorso ciclabile da nord a sud della Calabria, ha cominciato a fantasticare su quanto sarebbe stato bello percorrerlo in handbike trainando la sedia a rotelle, ispirandosi al viaggio compiuto da Alessandro Villa nel 2007. Quell'idea diventerà presto realtà quando, il prossimo 1 giugno, Salvatore partirà per questa avventura da Laino Borgo. Un viaggio sociale composto da 12 tappe per 12 giorni fino al raggiungimento del traguardo a Reggio Calabria. 'Il Brigante in Handbike' - è questo il nome del progetto che si ispira al territorio un tempo battuto da briganti e lupi – è supportato dalla Fondazione Bullone, realtà del terzo settore che accompagna ragazzi con esperienze di patologie importanti alla riscoperta della propria identità oltre la malattia.

Le parole di Salvatore Cristiano Misasi Un percorso arduo, con una lunghezza complessiva di 545 Km che attraversa i Parchi Nazionali del Pollino e della Sila, il Parco Naturale regionale delle Serre e il Parco Nazionale dell'Aspromonte. A supportare Salvatore Cristiano Misasi in questa bellissima avventura c'è anche Barilla in qualità di Main Partner. Barilla è da anni legata alla Fondazione Bullone in un rapporto solido fondato sulla condivisione di valori e sulla volontà di generare un impatto positivo e concreto. "Ho deciso di mettermi alla prova, al di fuori della mia zona di comfort, per spingere un po' più in là l'asticella del limite e veicolare una nuova prospettiva nei confronti delle persone con disabilità", ha affermato Salvatore Cristiano Misasi. "Con questo viaggio mi piacerebbe far capire che se le barriere architettoniche venissero abbattute, almeno in parte, non ci sarebbe nessuna differenza sociale".