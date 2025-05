Ullrich, incidente in bici: investito da un'auto

Brutto incidente in bici per Jan Ullrich. Come riportato dalla 'Bild', il vincitore del Tour de France nel 1997 si stava allenando nella sua città natale Rostock (in Germania), quando è stato investito da un'auto, che gli ha tagliato la strada. Sempre secondo quanto scritto dalla 'Bild', Ullrich - che è stato subito trasportato in ospedale - ha riportato la frattura della clavicola sinistra e tre costole con probabile leggera perforazione di un polmone. Il 51enne è al momento ancora in ospedale in quanto sarà sottoposto a un intervento. Nonostante questo imprevisto, il 'Jan Ullrich Cycling Festival' (previsto per il prossimo fine settimana a Bad Dürrheim nella Foresta Nera) si svolgerà come previsto. All'evento parteciperanno molti ex campioni del ciclismo, tra cui Lance Armstrong e Bradley Wiggins.