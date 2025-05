Pedersen rinnova a vita con la Lidl-Trek

La maglia rosa sulle spalle e il rinnovo a vita: la Lidl-Trek ha scelto proprio i giorni della corsa rosa per annunciare il prolungamento del contratto di Mads Pedersn. Il danese, 29 anni, è uno dei grandi protagonisti del ciclismo contemporaneo. In questo Giro ha vinto già due tappe e punta a conservare la maglia di leader almeno fino a Tagliacozzo. Il campione iridato del 2019 non ha avuto alcun dubbio sul rinnovo a vita, come confermano le sue parole: "Prendere la decisione di restare con Lidl-Trek per il resto della mia carriera è stato per me abbastanza facile, in realtà. Da quando sono entrato in Lidl-Trek nel 2017, mi sono sempre sentito super benvenuto e supportato da tutti qui. Ogni volta che il mio contratto era in scadenza, è stato facile prendere la decisione di restare. Mi piacciono davvero tutti coloro che lavorano all'interno del team. Ho sempre avuto il massimo sostegno da parte della squadra e loro hanno sempre avuto fiducia in quello che stavo facendo, e avevano fiducia nel fatto che io fossi il migliore possibile. Quando ottieni questa fiducia da un team manager, dal gruppo, dallo staff e così via, è facile prendere la decisione di rimanere. E ora ci siamo ritrovati in una situazione in cui rimarrò qui per tutta la mia carriera nel WorldTour. Questo è ovviamente qualcosa di cui sono davvero orgoglioso: fare un po' di storia con Trek. Questa squadra è diventata come una seconda famiglia per me e ogni volta che mi presento per una gara, un ritiro o qualsiasi attività mi sento veramente a casa. La mia speranza per i prossimi anni della mia carriera è sicuramente quella di vincere una Monumento per cui continuo a lottare, e credo davvero che, con il supporto di questa squadra, sarà possibile nei prossimi anni prima che la mia carriera finisca. Quindi, questo è sicuramente uno dei miei più grandi obiettivi per i prossimi anni, e in generale voglio solo vincere il più possibile, ma allo stesso tempo voglio essere un buon leader e cercare di aiutare i nuovi corridori che sono in crescita."