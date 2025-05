Giro, Roglic non si ritira: domani sarà al via

Roglic avrebbe deciso di continuare il suo Giro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il 35enne sloveno, vincitore nel 2023, nella tappa da Fiume Veneto ad Asiago ha perso più di un minuto da Ayuso e Del Toro e in classifica è decimo a quasi 4 minuti dalla maglia rosa Del Toro. Dopo il traguardo aveva detto “sono a malapena vivo” ma, stando alle ultime notizie, dopo la giornata di riposo sarà al via per la 16^ tappa

