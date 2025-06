Delfinato, 1^ tappa: Pogacar vince subito!

Il Giro del Delfinato offre già spettacolo. Si pensava che la prima tappa, da Domérat a Montlucon, potesse essere preda dei velocisti, invece i favoriti alla vittoria finale si sono subito messi in gioco e la vittoria è andata a Tadej Pogacar, bravo a bruciare nel finale Jonas Vingegaard, ottimo secondo, Mathieu van der Poel, il grande deluso della volata, e Remco Evenepoel, fuori dal podio ma comunque in grado di rispondere agli scatti altrui. Percorso insidioso nel finale, con muri insidiosi che si prestavano a qualche ipotetico attacco. E l'attacco l'ha portato Jonas Vingegaard a pochi km dal traguardo, dopo che il gruppo aveva ripreso l'attaccante Fred Wright. A rispondere al danese sono stati Pogacar, Evenepoel, Buitrago e van der Poel. A quel punto si pensava che il successo della tappa sarebbe stato dell'olandese, ma in volata l'accelerazione del capitano della UAE Emirates ha sbaragliato la concorrenza. Da non sottovalutare il secondo posto di Vingegaard, che ha mostrato un'ottima condizione e anche allo sprint ha provato a tenere la ruota di Pogacar.