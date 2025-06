Delfinato, Milan vince la 2^ tappa ed è leader

Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Giro del Delfinato, la Prémilhat-Issoire di 204,6 chilometri. L'azzurro della Lidl-Trek ha preceduto in volata Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): per lui anche la testa della classifica generale davanti a Tadej Pogacar, che aveva vinto allo sprint la prima frazione (stessi tempi per i due, ma migliori piazzamenti per Milan). Dopo la consueta fuga, ripresa a una quarantina di chilometri dal traguardo, sono cominciate le prime scintille. Sulla Côte de Nonette a partire è Romain Bardet, che guadagna fino a 20'' sul gruppo, lesto però a ritornare sul francese nel momendo decisivo, ai -10. A tirare sono le squadre dei velocisti, fino allo sprint di Issoire dove a spuntarla è Milan davanti a Wright e Van der Poel. E pensare che l'azzurro aveva anche rischiato di staccarsi in salita ed è stato costretto a rincorrere per gran parte della frazione. Martedì terza tappa, Brioude-Charantonnay di 207 chilometri, ancora mossa e adatta a fughe e finisseur.