Delfinato, Romeo vince la 3^ tappa: è nuovo leader

Ivan Romeo si è imposto nella terza tappa del Giro del Delfinato, Brioude-Charantonnay di 207 chilometri. Lo spagnolo della Movistar ha vinto in solitaria, conquistando anche la maglia gialla di leader della classifica che apparteneva a Jonathan Milan. Il gruppo con tutti i 'big'è arrivato a poco più di un minuto dal vincitore, con Pogacar 9° in classifica generale a 1'06'' dalla vetta. Dopo una partenza con ritmo altissimo, partono in 13 e tra questi c'è anche Mathieu van der Poel: il gruppo della maglia gialla Milan perde terreno, mentre la fuga resiste. Il velocista azzurro rientra con Pogacar e soci, ma là davanti si viaggia a tutta velocità. La fuga arriva a destinazione con il suo principale protagonista, Ivan Romeo, che parte ai -5 km e con una sorta di mini cronometro (lui che è uno specialista) si aggiudica tappe a maglia gialla. Mercoledì la quarta frazione, cronometro di 17.4 chilometri da Charmes sur Rhone a Saint Peray, praticamente tutta pianeggiante salvo un breve tratto in salita a metà percorso.