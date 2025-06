Delfinato, la crono è di Evenepoel: Vingegaard 2°

Tappa e maglia gialla. È un colpo doppio quello di Remco Evenepoel al Giro del Delfinato dopo la quarta tappa, la cronometro di 17,4 km da Charmes-sur-Rhone a Saint-Peray. Il belga della Soudal-Quick Step ha dominato la prova con una prestazione mostruosa: media di 50,2 km/h, l'unico al traguardo sotto i 21 minuti. Secondo al traguardo Jonas Vingegaard che paga 21 secondi di ritardo, terzo Matteo Jorgenson a 38 secondi da Evenepoel. Prova in ombra, invece, per Tadej Pogacar, solo quarto con 49 secondi di ritardo. Alla 62esima vittoria in carriera (e la 1000esima per la Soudal-Quick Step), Evenepoel conquista anche la maglia gialla, strappandola allo spagnolo Ivan Romeo. Giovedì la quinta tappa da Saint-Priest a Macon