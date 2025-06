Va al britannico Jake Stewart la Saint-Priest-Mâcon, 183 chilometri e arrivo in volata dove ha battuto in sprint il francese Axel Laurance e il norvegese Søren Wærenskjold. Caduta senza conseguenze nel finale per Evenepoel, che resta in maglia gialla. Quinto posto per Jonathan Milan

Remco Evenepoel cade nel finale della quinta tappa, ma conserva la maglia gialla di leader della classifica generale del Giro del Delfinato. Va al britannico Jake Stewart (Israel–Premier Tech) la Saint-Priest-Mâcon, 183 chilometri e arrivo in volata dove ha battuto in sprint il francese Axel Laurance della INEOS Grenadiers e il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility. Stewart ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in una corsa World Tour. Quinto posto per Jonathan Milan. Per Evenepoel non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: dopo la caduta è infatti riuscito a ripartire senza difficoltà. Ora le ultime tre tappe sulle Alpi: venerdì la sesta Valserhône-Combloux.