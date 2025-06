Giro d'Italia Next Gen: vittoria di Jakob Omrzel

Non basta Pogacar, non basta Roglic, la Slovenia costruisce altri corridori per il futuro. Il Giro d'Italia Next Gen è stato vinto da Jakob Omrzel, secondo in volata al traguardo dietro Nordhagen e capace di sorpassare nell'ultima tappa di Pinerolo l'ex maglia rosa Luke Tuckwell. Un esito emozionante, molto simile a quello dei grandi di qualche settimana fa con il sorpasso di Simon Yates su Isaac Del Toro alla penultima tappa. Il migliore italiano in graduatoria è Filippo Turconi, in top 10 anche Lorenzo Finn (6°) e Matteo Scalco (9°).