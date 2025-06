Giro di Svizzera, ultima tappa: trionfo di Almeida

La UAE Emirates vince anche senza Pogacar. Al Giro, dopo una corsa quasi tutta in rosa, Isaac Del Toro si è arreso solo sul Colle delle Finestre nella penultima tappa a Simon Yates. Al Giro di Svizzera, una delle tante corse in preparazione al Tour de France, successo di Joao Almeida, portoghese terzo al Giro d'Italia nel 2023 e quest'anno già protagonista con i trionfi al Giro dei Paesi Baschi e al Giro di Romandia. Nonostante l'avventura svizzera fosse iniziata molto male, con una caduta nella prima tappa che gli aveva causato un immediato ritardo di 3 minuti, Almeida ha via via recuperato tutti i rivali e ha perfezionato l'opera nell'ultima tappa odierna, la cronoscalata da Beckenried a Stockhütte di 10 km e dominata col tempo di 27'33''. Maglia gialla conquistata con sorpasso finale a Kevin Vauquelin, arrivato a 1'40'' di distanza nella crono e a 1'07'' in classifica generale.