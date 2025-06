Diego Ulissi vince l'86esimo Giro dell'Appennino

Il ciclista dell'Astana ha vinto l'86esimo Giro dell'Appennino che si è concluso in via XX Settembre a Genova. Alle sue spalle Ponomar e Velasco

Il toscano Diego Ulissi dell'XDS Astana Team ha vinto l'86esimo Giro dell'Appennino che si è concluso in via XX Settembre a Genova. L'atleta è arrivato da solo al traguardo dopo una fuga di circa 30 chilometri. "Anche quest'anno il Giro dell'Appennino ha regalato grandi emozioni e una competizione di altissimo livello , tingendosi d'azzurro grazie alle vittorie degli italiani Diego Ulissi e Matilde Vitillo". Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore allo Sport Simona Ferro a margine della cerimonia di premiazione in piazza De Ferrari, a Genova.

"In un anno particolarmente significativo per la nostra regione, proclamata Regione Europea dello Sport, la Liguria si conferma palcoscenico ideale per eventi sportivi di respiro internazionale, capaci di valorizzare il nostro straordinario territorio. Questa edizione è stata ancora più speciale grazie all'introduzione, per la prima volta, del Giro dell'Appennino Donne, che ha rappresentato un segnale concreto verso la promozione della parità di genere, anche nel riconoscimento economico del montepremi. Le congratulazioni dell'amministrazione regionale vanno agli atleti e alle atlete in gara, oltre ovviamente agli organizzatori dell'U.S. Pontedecimo, autentico motore di questa manifestazione".