Ganna domina la cronometro ai Campionati Italiani

Quarto trionfo consecutivo e sesto in totale per Filippo Ganna che conquista la cronometro ai Campionati Italiani. 30’35″ il tempo finale per il 28enne del team Ineos Grenadiers, un vantaggio di 46 secondi sul secondo classificato Baroncini

È ancora Filippo Ganna a dominare la cronometro ai Campionati Italiani. Con una prova straordinaria sul percorso Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento, il 28enne veste la maglia tricolore per la quarta volta consecutiva, la sesta in totale negli ultimi sette anni, con l'unica eccezione rappresentata dal 2021. Eguagliati, dunque, i primati di Marco Pinotti sia in termine di successi di fila che totali. 28 km chiusi nel tempo eccellente di 30’35″83 per il ciclista del team Ineos Grenadiers, alla media di 54,9 km/h. Un vantaggio consolidato fin dall'inizio e che gli ha procurato, infine, la vittoria con un distacco di 46 secondi da Filippo Baroncini (UAE Team Emirates XRG). A completare il podio Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), terzo a +57'' da Ganna.