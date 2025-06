Longo Borghini vince campionato italiano femminile

Sesto titolo italiano (terzo consecutivo) per la piemontese, che a Darfo Boario Terme si è imposta per distacco. Secondo posto per Monica Trinca Colonel, terza Eleonora Ciabocco

Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la prova in linea donne dei campionati italiani di ciclismo, con partenza e arrivo a Darfo Boario Terme dopo 130,4 chilometri. La piemontese due volte bronzo olimpico ha piazzato l'allungo decisivo a 21 km dal traguardo quando a resisterle sono state soltanto Monica Trinca Colonel (alla fine seconda) ed Eleonora Ciabocco (terza), che successivamente la portacolori della UAE Team Emirates ha staccato andando a cogliere il sesto titolo italiano della carriera, e il terzo consecutivo. Brutta caduta, nel corso della prova, per l'olimpionica della pista a Parigi Vittoria Guazzini, che è andata a sbattere contro un muretto, fortunatamente per lei senza conseguenze particolari.