Sorpresa Conca, vince Campionato italiano in linea

Sarà il 26enne Filippo Conca a indossare la maglia tricolore per il prossimo anno. Il corridore dell'ASD Swatt Club ha infatti vinto a sorpresa la prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo, davanti a Covi e Pesenti

Filippo Conca, 26enne di Lecco portacolori dell'ASD Swatt Club, squadra di categoria Continental (gareggiano sia tra i pro che negli Under 23), ha vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani, svoltasi su un percorso da Trieste a Gorizia lungo 228,9 km. Ha battuto allo sprint quattro compagni di fuga, fra i quali Alessandro Covi che si è piazzato al secondo posto. Terzo Thomas Pesenti (Soudal Quick-Step), seguito da Giovanni Aleotti e Mattia Gaffuri. Conca è scoppiato a piangere a dirotto dopo aver vinto. L'anno scorso, al termine della stagione con la Q.36 Pro Team, stava per ritirarsi dall'agonisimo e dedicarsi "a un'attività nel settore del turismo, visto che abito nei pressi del lago di Como".