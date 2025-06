Attimi di paura ai Campionati Italiani di ciclismo su strada per Vittoria Guazzini che, durante un tratto in discesa, ha perso il controllo della sua bici volando in aria e impattando poi il muro che delimitava la sede stradale dallo strapiombo: "Sono stata davvero fortunata", ha scritto poi sul suo profilo Instagram, precisando come a seguito dell'incidente ha subito la frattura della testa del radio oltre a qualche abrasione

Una brutta caduta ha fermato Vittoria Guazzini ai Campionati Italiani di ciclismo su strada. La toscana, in gara con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha perso il controllo della sua bici a circa trenta chilometri dal traguardo di tappa mentre approcciava una curva a destra durante un tratto in discesa. Attimi di paura, ma con un finale che poteva andare decisamente peggio e l'italiana ne è consapevole: "Grazie a tutti per i messaggi", ha scritto in una storia Instagram pubblicata sul suo profilo. "Tutto ciò che posso dire è che sono stata davvero fortunata". E sulle conseguenze dell'episodio aggiunge: "Alcune abrasioni e una frattura alla testa del radio. Tornerò come sempre".