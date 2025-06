Carapaz, niente Tour per problema intestinale

Richard Carapaz non parteciperà al Tour de France. Terzo classificato all'ultimo Giro d'Italia salterà la corsa a tappe francese per un'infezione gastrointestinale contratta mentre si allenava in Ecuador. il corridore (che ha febbre alta) ha ricevuto - sia dai medici del suo paese che dallo staff medico del team, la raccomandazione di non affrontare lunghi viaggi."Siamo tutti molto dispiaciuti per Richard – ha detto il team manager della EF Education – EasyPost Jonathan Vaughters – perché è uscito dal Giro in ottima forma e stava raggiungendo i migliori risultati della sua carriera in questi allenamenti. Ha sacrificato molto per arrivare a quel livello, quindi non poteva esserci momento peggiore. Sappiamo quanto il Tour sia importante per lui, quindi perderlo così vicino alla partenza è un vero colpo. È un campione in tutti i sensi e, conoscendolo, non ho dubbi che questa battuta d’arresto lo motiverà solo a tornare più forte”.