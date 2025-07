Luca Guercilena, general manager della Lidl-Trek, uno dei top team mondiali, si racconta a tutto campo: dagli obiettivi al Tour con Jonathan Milan all'idea di far correre Aleix Espargaro al Giro d'Austria. Una lunga intervista con Alberto Pontara e Christian Giordano in cui Guercilena ha parlato dei problemi del ciclismo italiano, a partire dalle polemiche dopo i campionati italiani, e della sua storia personale, raccolta nel libro "Da zero a uno" scritto con Pier Augusto Stagi. E quel paragone con l'Atalanta...