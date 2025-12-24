L’NBA di Federico Gallinari: "Sogno un futuro negli Usa con Danilo"

Il presente dice che Federico Gallinari sia uno dei pezzi chiave del coaching staff (e del successo) dei Detroit Pistons, il passato che sia stato uno dei pionieri del basket collegiale in America, un'esperienza da cui la nuova generazione azzurra può costruire qualcosa di importante. Mentre il futuro? È tutto da scrivere. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider