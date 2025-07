Tour, la presentazione della 7^ tappa: il percorso

Ancora una tappa dalle mille insidie quella che si prospetta venerdì con tre Gran Premi della Montagna e una doppia salita che promette scintille nella serratissima lotta per la Maglia gialla tra van der Poel e Pogacar, divisi in classifica da un solo secondo. Partenza da Saint-Malo e arrivo a Mur-de-Bretagna Guerledan dopo 197 km e un dislivello di 2.450 metri

È un Tour de force, una corsa senza respiro: dopo la crono e la dispendiosa frazione nella Svizzera Normanna è la volta di un'altra tappa - la 7^ di questa edizione numero 112 della Grande Boucle - che lascerà certamente dietro di sé degli strascichi in classifica generale, segnata dalla 'folle' staffetta al comando tra Mathieu van der Poel (tornato in gialla per appena un secondo) e Tadej Pogacar. Una giornata che in Bretagna regalerà anche l'omaggio a un mito del ciclismo con il passaggio a Yffiniac, il paese natale dell'immenso Bernard Hinault nel dipartimento delle Côtes-d'Armor.