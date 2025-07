Tour de France, il percorso della 10^ tappa

Al Tour de France 2025 non si riposa di lunedì: è infatti il 14 luglio e come da tradizione va festeggiato con una tappa spettacolare. Ci sarà tempo martedì 15 luglio per ricaricare le energie. La 10^ tappa da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy, 165,3 km, è ideale per la battaglia: 7 GPM e 4450 metri di dislivello: attesa per le mosse dei big, a partire da Pogacar e Vingegaard

