Merckx: nuova operazione per la protesi all'anca

La leggenda del ciclismo, che lo scorso 17 giugno ha compiuto 80 anni, è ricoverata in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato da tempo. Merckx dovrà infatti sostituire la protesi all'anca installata dopo la caduta in bici dello scorso dicembre

Eddy Merckx è di nuovo in ospedale per un ulteriore intervento chirurgico all'anca, operazione programmata in accordo con i medici. Il belga è ricoverato da domenica 13 luglio ad Anversa per sostituire la protesi all'ancca impiantanta in una prima operazione lo scorso dicembre in seguito a una caduta in bicicletta nei dintorni di Mechelen, in Belgio. Una prima operazione chirurgica era stata fatta subito dopo la frattura dell'anca, con l'intervento di inserimento di una protesi totale all'ospedale di Herentals. Nei prossimi giorni è previsto l'intervento per la nuova protesi.