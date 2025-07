Elisa Longo Borghini si ritira dal Tour de France Femmes 2025 a causa di un'infezione gastrointestinale. Dopo due giorni difficili, la campionessa italiana del UAE Team ADQ è costretta a fermarsi quando occupava la 39^ posizione in classifica. È il terzo anno consecutivo che Longo Borghini è costretta a rinunciare alla corsa francese CICLISMO, IL PROGRAMMA DEL 2025 DOPO IL TOUR DE FRANCE

Il Tour de France Femmes perde una delle sue protagoniste più attese - dopo aver già annunciato il ritiro di Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini si è ritirata prima dell'inizio della terza tappa, in programma da La Gacily, a causa di un'infezione gastrointestinale che l'ha colpita sin dalla prima giornata. La campionessa italiana del UAE Team ADQ, già in difficoltà nelle prime due frazioni disputate in Bretagna, ha deciso di fermarsi in accordo con lo staff medico della squadra: "Fin dalla prima tappa, sabato scorso, Elisa ha manifestato i primi sintomi, stringendo i denti e cercando di resistere nonostante le energie limitate. Purtroppo, la situazione è peggiorata nelle ultime ore e, in accordo con lo staff medico della squadra, si è arrivati con grande rammarico alla decisione di fermarsi", si legge nel comunicato del Team.

Longo Borghini: "Mi sentivo pronta per fare qualcosa di importante" La vincitrice dell'ultimo Giro d'Italia era arrivata al Tour con ambizioni importanti, ma il virus che l'ha debilitata l'ha costretta a stringere i denti per due giorni, prima di alzare bandiera bianca. Al momento del ritiro occupava la 39^ posizione in classifica generale, a 2'52" dalla maglia gialla di Kim Le Court. "Fin dalla prima tappa ho cominciato ad avvertire i sintomi, ho provato a resistere ma le forze mi hanno abbandonata. Mi sentivo pronta per fare qualcosa di importante anche qui, ed è una grande delusione dovermi fermare", ha spiegato Longo Borghini in una nota diffusa dal team.