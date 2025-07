Fresco vincitore del Tour de France, Tadej Pogacar non parteciperà alla Vuelta 2025. La notizia era nell'aria e l'ha confermata la UAE Team Emirates-XRG, annunciando gli otto che prenderanno parte all'ultimo Grande Giro della stagione. A guidare il team ci sarà João Almeida, di ritorno dopo l'infortunio e il ritiro occorso al Tour, e come co-leader Juan Ayuso, alla terza partecipazione nella corsa spagnola. Per lo sloveno, dunque, un'altra assenza alla Vuelta dopo il terzo posto ottenuto nel 2019. Il Giro di Spagna prenderà il via da Torino il 23 agosto, con tappa finale il 14 settembre.